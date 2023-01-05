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Первая пересадка легких, самый маленький пациент на имплантации желудочка сердца, отечественный протез коленного сустава - итоги 2022 года в медицине
За минувший год заметно шагнула вперед белорусская медицина. Как бы ни было сложно, модернизировали и строили новые объекты, насыщая больницы современным оборудованием. Внедрили высокие технологии по целому ряду медицинских направлений, включая кардиологию, травматологию и ортопедию.
Развивались в сфере практико-ориентированного обучения, симуляционных и смарт-технологий, университетских клиник. Позаботились, чтобы медицина была доступной, выстроив систему оказания помощи на всех уровнях - от ФАПов до республиканских медцентров. И сегодня медики гордо заявляют: до 70 % высоких технологий освоили и региональные врачи.
Это делает Беларусь уникальной среди стран постсоветского пространства. Итоги 2022 года в здравоохранении рассказала Юлия Алферова.
Качественная. Доступная. Бесплатная
Качество и доступность - это то, что лежит в основе белорусского здравоохранения. А еще медицина была и останется бесплатной! Такие гарантии для всех белорусов прозвучали еще в начале 2022 года во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. И медицинская тема оставалась на контроле: строки, что отражают заботу людей о собственном здоровье, появились и в обновленной Конституции. А что до врачей - новому учатся каждый год.
В 2022 году в Беларуси впервые провели пересадку легких
Пересадку печени, почек, костного мозга умеем делать. А в 2022 году впервые провели и пересадку легких. До этого такие операции не делал никто на постсоветском пространстве.
Благодаря введению в строй нового корпуса хирургии и трансплантологии, мы смогли нарастить как количество операций трансплантаций органов, так и число высокотехнологичных операций в абдоминальной хирургии. Открыли и новое отделение микрососудистой хирургии.
Имплантация искусственного желудочка сердца для 6-летнего Димы
Осваивать новое не прихоть, а требование, которое диктует сама жизнь. Так было и в РНПЦ детской хирургии. За судьбой 6-летнего Димы следила вся страна: сложнейший случай с поражением сердечной мышцы.
Без операции не обойтись, но раньше такие делали максимум для подростков. Дима стал самым маленьким пациентом, кому провели имплантацию искусственного желудочка сердца. В таком возрасте хирургические вмешательства не делали даже в самых современных европейский клиниках.
Сердце расширяется и не несет нагрузку как насос, не качает достаточно крови. Искусственный желудочек, который вообще есть в мире для таких случаев, предназначен для пациентов от 30 кг. Но мы пошли на риск и приняли решение имплантировать желудочек, чтобы спасти ребенку жизнь.
Разработали отечественный эндопротез коленного сустава
Научились не просто оперировать сложные случаи - в 2022 году впервые провели клинические испытания по пересадке отечественного эндопротеза коленного сустава. Это совместная разработка научно-технологического парка БНТУ "Политехник" и сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии. Пациентку почти три года мучал артроз. Даже рада, признается, что сустав, наш, белорусский.
70 % высоких технологий спустили в регионы
Операции с пометкой "впервые" проводили и в региональных клиниках. Вообще в 2022 году до 70 % технологий, что развивают в столичных центрах, спустили на региональный уровень. Устанавливать электрокардиостимуляторы научились в Борисове. Тогда провели сразу две операции: для жительниц Борисова и Крупок. Последняя стала пациенткой по экстренным показаниям.
За последний год белорусская медицина заметно шагнула вперед, как бы ни было сложно, модернизировались и строились. В Могилеве появилось сразу несколько объектов, в одном из них разместят новые линейные ускорители - оборудование для точного воздействия на опухоли. Рядом - новый корпус Могилевской больницы № 1.
Этот корпус объединит все самые передовые технологии, которые сегодня применяются в лечении инсультов. Это самая большая патология, с которой борются во всем мире.
Новый аппарат лазерной коррекции, стоматологические установки, компьютерный томограф и целый медкомплескс в Бресте. Обновили здание поликлиники в Молодечно, установив современный аппарат УЗИ и цифровой маммограф. Отремонтировали хирургический корпус в Воложине. Новую детскую поликлинику открыли в Жодино и отделение МРТ - в Орше.
И это лишь часть того, чем наполнили региональное здравоохранение. Строят новые лишь там, где есть острая необходимость, а вообще пандемия показала, что нужно насыщать современным оборудованием имеющиеся базы. Появилось больше оборудования для диагностики, отчасти подтолкнул ковид.
Спасение молодой мамы
Хоть меньше боролись с самой болезнью, в 2022 году хватило и последствий. За жизнь молодой женщины боролись почти 7 месяцев. В МНПЦ молодая мама поступила после экстренного кесарева сечения, с тяжелым течением COVID-19, с поврежденными легкими на ИВЛ.
В этом отделении находилась последние 2,5 месяца. С середины января сюда перевели. У нее был так называемый синдром последствий интенсивной терапии, который во время ковида стал активно проявляться.
Это еще одна победа врачей. А сколько таких за год? Вряд ли их можно сосчитать: тысячи или сотни тысяч. Главное не это, и работают ведь не для "спасибо". Хотя эти слова всегда на вес золота.
Спустя 7 месяцев встреча мамы и сына состоялась. И в такие моменты отпадают все вопросы, зачем тратить на здравоохранение, производить отечественное и учить своих врачей уникальному, так же, как и зачем добавлять врачам к зарплате? Ковидные надбавки трансформировали, да и в целом поддержка медиков сегодня остается на особом контроле, чтобы было не только где лечить, а главное - кому.
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