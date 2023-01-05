Первая пересадка легких, самый маленький пациент на имплантации желудочка сердца, отечественный протез коленного сустава - итоги 2022 года в медицине

За минувший год заметно шагнула вперед белорусская медицина. Как бы ни было сложно, модернизировали и строили новые объекты, насыщая больницы современным оборудованием. Внедрили высокие технологии по целому ряду медицинских направлений, включая кардиологию, травматологию и ортопедию.

Развивались в сфере практико-ориентированного обучения, симуляционных и смарт-технологий, университетских клиник. Позаботились, чтобы медицина была доступной, выстроив систему оказания помощи на всех уровнях - от ФАПов до республиканских медцентров. И сегодня медики гордо заявляют: до 70 % высоких технологий освоили и региональные врачи.

Это делает Беларусь уникальной среди стран постсоветского пространства. Итоги 2022 года в здравоохранении рассказала Юлия Алферова.

Качественная. Доступная. Бесплатная

Качество и доступность - это то, что лежит в основе белорусского здравоохранения. А еще медицина была и останется бесплатной! Такие гарантии для всех белорусов прозвучали еще в начале 2022 года во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. И медицинская тема оставалась на контроле: строки, что отражают заботу людей о собственном здоровье, появились и в обновленной Конституции. А что до врачей - новому учатся каждый год.

В 2022 году в Беларуси впервые провели пересадку легких

Пересадку печени, почек, костного мозга умеем делать. А в 2022 году впервые провели и пересадку легких. До этого такие операции не делал никто на постсоветском пространстве.

Благодаря введению в строй нового корпуса хирургии и трансплантологии, мы смогли нарастить как количество операций трансплантаций органов, так и число высокотехнологичных операций в абдоминальной хирургии. Открыли и новое отделение микрососудистой хирургии. Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии





Имплантация искусственного желудочка сердца для 6-летнего Димы

Осваивать новое не прихоть, а требование, которое диктует сама жизнь. Так было и в РНПЦ детской хирургии. За судьбой 6-летнего Димы следила вся страна: сложнейший случай с поражением сердечной мышцы.

Без операции не обойтись, но раньше такие делали максимум для подростков. Дима стал самым маленьким пациентом, кому провели имплантацию искусственного желудочка сердца. В таком возрасте хирургические вмешательства не делали даже в самых современных европейский клиниках.

Сердце расширяется и не несет нагрузку как насос, не качает достаточно крови. Искусственный желудочек, который вообще есть в мире для таких случаев, предназначен для пациентов от 30 кг. Но мы пошли на риск и приняли решение имплантировать желудочек, чтобы спасти ребенку жизнь. Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава





Разработали отечественный эндопротез коленного сустава

Научились не просто оперировать сложные случаи - в 2022 году впервые провели клинические испытания по пересадке отечественного эндопротеза коленного сустава. Это совместная разработка научно-технологического парка БНТУ "Политехник" и сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии. Пациентку почти три года мучал артроз. Даже рада, признается, что сустав, наш, белорусский.

70 % высоких технологий спустили в регионы

Операции с пометкой "впервые" проводили и в региональных клиниках. Вообще в 2022 году до 70 % технологий, что развивают в столичных центрах, спустили на региональный уровень. Устанавливать электрокардиостимуляторы научились в Борисове. Тогда провели сразу две операции: для жительниц Борисова и Крупок. Последняя стала пациенткой по экстренным показаниям.

За последний год белорусская медицина заметно шагнула вперед, как бы ни было сложно, модернизировались и строились. В Могилеве появилось сразу несколько объектов, в одном из них разместят новые линейные ускорители - оборудование для точного воздействия на опухоли. Рядом - новый корпус Могилевской больницы № 1.

Этот корпус объединит все самые передовые технологии, которые сегодня применяются в лечении инсультов. Это самая большая патология, с которой борются во всем мире. Павел Ореховский, главврач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи

Новый аппарат лазерной коррекции, стоматологические установки, компьютерный томограф и целый медкомплескс в Бресте. Обновили здание поликлиники в Молодечно, установив современный аппарат УЗИ и цифровой маммограф. Отремонтировали хирургический корпус в Воложине. Новую детскую поликлинику открыли в Жодино и отделение МРТ - в Орше.

И это лишь часть того, чем наполнили региональное здравоохранение. Строят новые лишь там, где есть острая необходимость, а вообще пандемия показала, что нужно насыщать современным оборудованием имеющиеся базы. Появилось больше оборудования для диагностики, отчасти подтолкнул ковид.





Спасение молодой мамы

Хоть меньше боролись с самой болезнью, в 2022 году хватило и последствий. За жизнь молодой женщины боролись почти 7 месяцев. В МНПЦ молодая мама поступила после экстренного кесарева сечения, с тяжелым течением COVID-19, с поврежденными легкими на ИВЛ.

В этом отделении находилась последние 2,5 месяца. С середины января сюда перевели. У нее был так называемый синдром последствий интенсивной терапии, который во время ковида стал активно проявляться. Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии

Это еще одна победа врачей. А сколько таких за год? Вряд ли их можно сосчитать: тысячи или сотни тысяч. Главное не это, и работают ведь не для "спасибо". Хотя эти слова всегда на вес золота.