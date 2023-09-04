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Первая рабочая неделя сентября в Минске и области будет теплой и без существенных осадков

Вступительный аккорд сентября на этой неделе прозвучит в мажорной тональности. В белорусской столице и центральном регионе в ближайшие пять дней будет тепло и без существенных осадков. Ночью максимум до плюс 10, днем до 25 тепла. Утром местами слабый туман. Такой характер погоды - с теплыми лучами и осенней свежестью - прогнозируют до выходных.

Тем не менее утренняя и вечерняя прохлада становится более ощутимой. Но дневные температуры по Минской области по-прежнему высокие - 25 с плюсом.

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