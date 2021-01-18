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Первая реакция на новость о лишении Беларуси права проведения чемпионата по хоккею

Уже появилась первая реакция мирового сообщества на новость о лишении Беларуси права проведения чемпионата по хоккею.

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