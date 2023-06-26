Первую серию из цикла документальных фильмов "Война народная" смотрите в вечернем эфире на "Беларусь 1"

Партизанское движение на территории Беларуси. Как разворачивалось, какие задачи им ставили и через что прошли 374 тысячи партизан и свыше 70 тысяч подпольщиков? Это самое масштабное всенародное движение в мире. Агентство теленовостей готовит к эфиру цикл документальных фильмов под названием "Война народная". Месяцы беспрерывной работы, записи интервью с историками, участниками и их потомками, а также постановки исторических сцен. Это все для того, чтобы на примере шести партизанских бригад вы проследили все этапы развития этого движения на территории нашей страны.