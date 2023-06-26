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Первую серию из цикла документальных фильмов "Война народная" смотрите в вечернем эфире на "Беларусь 1"

Партизанское движение на территории Беларуси. Как разворачивалось, какие задачи им ставили и через что прошли 374 тысячи партизан и свыше 70 тысяч подпольщиков? Это самое масштабное всенародное движение в мире. Агентство теленовостей готовит к эфиру цикл документальных фильмов под названием "Война народная". Месяцы беспрерывной работы, записи интервью с историками, участниками и их потомками, а также постановки исторических сцен. Это все для того, чтобы на примере шести партизанских бригад вы проследили все этапы развития этого движения на территории нашей страны.

Полина Лущик, автор фильма "Война народная": Первая серия вводная - о Белорусском штабе партизанского движения. Расскажем о значимости этой организации. Каждая следующая серия расскажет про отдельный батальон, который отличился каким-либо подвигом.

Первую серию из цикла документальных фильмов под названием "Война народная" смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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