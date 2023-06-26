3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первую серию из цикла документальных фильмов "Война народная" смотрите в вечернем эфире на "Беларусь 1"
Партизанское движение на территории Беларуси. Как разворачивалось, какие задачи им ставили и через что прошли 374 тысячи партизан и свыше 70 тысяч подпольщиков? Это самое масштабное всенародное движение в мире. Агентство теленовостей готовит к эфиру цикл документальных фильмов под названием "Война народная". Месяцы беспрерывной работы, записи интервью с историками, участниками и их потомками, а также постановки исторических сцен. Это все для того, чтобы на примере шести партизанских бригад вы проследили все этапы развития этого движения на территории нашей страны.
Полина Лущик, автор фильма "Война народная": Первая серия вводная - о Белорусском штабе партизанского движения. Расскажем о значимости этой организации. Каждая следующая серия расскажет про отдельный батальон, который отличился каким-либо подвигом.
Первую серию из цикла документальных фильмов под названием "Война народная" смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей