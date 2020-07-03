3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Первая серия проекта "Сделано" посвящена машиностроению и развитию отрасли, начиная с первых лет независимости
День Независимости - это как точка отсчета и одновременно повод оглянуться, проанализировать путь, который пройден. Лучшие достижения страны за годы суверенитета нашли отражение в совместном проекте белорусских телеканалов "Сделано". В эфире "Беларусь 1" - его премьера. Первая серия Агентства теленовостей посвящена машиностроению и развитию отрасли, начиная с первых лет независимости. От костров в заводских цехах и разрухи до современных машин, которые знают на всех континентах планеты. Сегодня каждый десятый трактор в мире - "Беларус". БелАЗы занимают почти треть мирового рынка. А электробусы, созданные в Минске, перевозят жителей европейских городов. Белорусские машины полностью закрывают свой рынок и продаются более чем в 80 стран.
Для удобства зрителей, начиная с понедельника, телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24", ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь" покажут в своих эфирах все фильмы из цикла "Сделано" в прайм-тайм - еженедельно один собственный выпуск и две работы коллег по творческому цеху.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов