Первая студия подводной съемки откроется в Беларуси

Все желающие смогут воспользоваться услугами DEEPSTUDIO для фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов. Студия представляет собой специальный 6-метровый бассейн (ширина 4 метра, глубина 1,5 метра) с большими окнами по бокам. Такая система даст возможность проводить съемку с разных точек абсолютно без погружения фотографа и видеооператора.



Студия откроется в конце июля - начале августа 2020 на стадионе "Динамо".



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