ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первая студия подводной съемки откроется в Беларуси

Первая студия подводной съемки откроется в Беларуси

Все желающие смогут воспользоваться услугами DEEPSTUDIO для фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов. Студия представляет собой специальный 6-метровый бассейн (ширина 4 метра, глубина 1,5 метра) с большими окнами по бокам. Такая система даст возможность проводить съемку с разных точек абсолютно без погружения фотографа и видеооператора.

Студия откроется в конце июля - начале августа 2020 на стадионе "Динамо".

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все