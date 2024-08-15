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Первая точка продажи меда с территории Полесского заповедника открыта в Минске
Рапсовый, луговой, цветочный и не только. Первая точка продажи полесского меда появилась в столице в универмаге "Беларусь". Открытие состоялось в праздник Медового Спаса. Каждый желающий смог продегустировать и оценить продукт белорусских пасек. Эта продукция Полесского радиационно-экологического заповедника. Он неоднократный участник международных форумов и обладатель дипломов в области пчеловодства. Все это подтверждает: наша продукция успешно конкурирует и за рубежом.
Пчелопасека на территории заповедника с каждым годом наращивает объемы сбора меда. За первое полугодие получено свыше 4,5 тонн.
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