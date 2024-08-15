ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первая точка продажи меда с территории Полесского заповедника открыта в Минске

Рапсовый, луговой, цветочный и не только. Первая точка продажи полесского меда появилась в столице в универмаге "Беларусь". Открытие состоялось в праздник Медового Спаса. Каждый желающий смог продегустировать и оценить продукт белорусских пасек. Эта продукция Полесского радиационно-экологического заповедника. Он неоднократный участник международных форумов и обладатель дипломов в области пчеловодства. Все это подтверждает: наша продукция успешно конкурирует и за рубежом.

Пчелопасека на территории заповедника с каждым годом наращивает объемы сбора меда. За первое полугодие получено свыше 4,5 тонн.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все