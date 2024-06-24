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Первая тренировка воздушного парада проходит на Заславском водохранилище
Первая тренировка воздушного парада проходит сегодня на Заславском водохранилище. Несколько десятков воздушных судов отработают все элементы, которые представят в небе над Минском 3 Июля.
На месте работает и наша съемочная группа. На связи Александр Камович.
Тренировка к параду первая, но опыта нашим авиаторам не занимать. За штурвалами лучшие из лучших. Такие маневры для летчиков - это не только красочное шоу, но и элемент подготовки реальной боевой работы.
Всего в небе над Заславским водохранилищем 30 воздушных судов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь (11 вертолетов и 19 самолетов) и 8 вертолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Ну а пока мы работаем на земле, наши коллеги из телекомпании "Воен-ТВ" готовят материалы подготовки летного состава к тренировке, руления, кадры с камер GoPro в полете - этими материалами мы так же поделимся с нашими телезрителями в следующих выпусках.
А вот уже 27 июня тренировка воздушной части парада пройдет над Минском.
Воздушная часть парада весьма зрелищная, но достаточно быстрая. Поэтому советуем не отвлекаться, будет интересно!