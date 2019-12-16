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Первая в Беларуси "Молодежная премия" проходит в Минске
В эти минуты в Минске проходит одно из главных молодежных событий года. Чествуют тех, у кого нет творческих преград, кто свободен в своих желаниях и кто с удовольствием прославляет Беларусь.
Об обладателях "Молодежной премии - 2019" расскажет Никита Дементьев.
За ними творчество, спорт, юмор, технологии и в целом будущее страны. "Молодежная премия", которая, к слову, проходит впервые, собрала лучших представителей молодого поколения в IT- и бьюти-сферах, субкультур, виртуозов экстремальных видов спорта, в целом всех, кто активно и продуктивно проявил себя в течение года.
Свою большую премию Алена Синицкая получила за довольно маленький срок. В апреле молодая мама стала автором уникального проекта, который реализовала через соцсети. Девушка организовывала субботник у себя в городе Жодино. Сперва в одиночку давала отчет о проделанной работе в Instagram. В считанные недели подключились единомышленники. И сегодня она лидер в номинации "Самый яркий экопроект".
На "Молодежную премию - 2019" претендовали 150 человек
Лучших из лучших представителей современной молодежи выбирали из 150 претендентов на почетную премию, лишь 13 из них выбились в лидеры. Номинации все разные - от социальных и бизнес-проектов до творческих и спортивных достижений.
В следующем году организаторы планируют расширить формат премии и увеличить число номинаций
К слову, стать одним из возможных обладателей "Молодежной премии" может любой желающий, ведь главное условие, чтобы о добром и полезном деле узнали как можно больше людей.
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