Первая в Беларуси "Молодежная премия" проходит в Минске

В эти минуты в Минске проходит одно из главных молодежных событий года. Чествуют тех, у кого нет творческих преград, кто свободен в своих желаниях и кто с удовольствием прославляет Беларусь.

Об обладателях "Молодежной премии - 2019" расскажет Никита Дементьев.



За ними творчество, спорт, юмор, технологии и в целом будущее страны. "Молодежная премия", которая, к слову, проходит впервые, собрала лучших представителей молодого поколения в IT- и бьюти-сферах, субкультур, виртуозов экстремальных видов спорта, в целом всех, кто активно и продуктивно проявил себя в течение года.

Свою большую премию Алена Синицкая получила за довольно маленький срок. В апреле молодая мама стала автором уникального проекта, который реализовала через соцсети. Девушка организовывала субботник у себя в городе Жодино. Сперва в одиночку давала отчет о проделанной работе в Instagram. В считанные недели подключились единомышленники. И сегодня она лидер в номинации "Самый яркий экопроект".



