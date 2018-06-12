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Первая выделенная полоса на проезжей части для велосипедистов этим летом появится в Минске
Проект будет реализован на участке улицы Веры Хоружей возле Комаровского рынка. Этот отрезок дороги был выбран неслучайно - есть острая необходимость связать проспект Независимости с интенсивным велосипедным движением в другой части города. Пока же правила дорожного движения предписывают велосипедистам в городе передвигаться только по велодорожке, по обочине или по тротуару.
А для тех, кто только знакомится с двухколесным транспортом, в Минске работает велошкола для взрослых. Обучение проходит в среду, четверг и пятницу в парке Янки Купалы с 18 до 20 часов. Уроки бесплатные, но необходимо зарегистрироваться.
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