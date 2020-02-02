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Первая жертва коронавируса зафиксирована вне Китая
На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, приехавший в страну из Ухани. До этого все смертельные случаи из-за нового вируса приходились на территорию КНР. Таким образом, погибших уже 304, число заразившихся подбирается к отметке в 15 000. Страны друг за другом закрывают границы для прибывших из Китая, несмотря на то что ВОЗ подобные меры пока не рекомендует. Так, Москва временно запретила безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем. Приостановлена и выдача рабочих виз.
Тем временем Министерство сельского хозяйства Китая предупреждает: в провинции Хубэй, той самой, где расположена Ухань, зарегистрировали еще одну вспышку - на этот раз птичий грипп. О случаях заражения человека информации не поступало, однако на одной местной ферме от вируса уже погибли 4 500 птиц.
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