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Первый день "ИННОПРОМа": участники нацелены на долгосрочное партнерство

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Форум "ИННОПРОМ. Беларусь" 30 сентября встретил первых посетителей и уже успел прирасти новыми договоренностями.

Первый день промышленного международного форума завершен. Двери BELEXPO закрылись для новых посетителей, но работа в павильонах продолжается. Вообще, эффект "ИННОПРОМа", как и всех выставок, долгосрочный.

Итоги прошедших сегодня встреч, презентаций и переговоров еще предстоит ощутить. Новые контакты в дальнейшем станут основой для совместной работы. Участники выставки на это и нацелены.

В павильоне с белорусской экспозицией находится порядка 150 компаний. Общая площадь нашей выставочной экспозиции - около 6 тыс. квадратных метров. Это без учета площадки под открытым небом. Здесь все белорусские промышленные флагманы.

Узнаем, чем отметился первый день для белорусских производителей.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз"

Заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Владимир Дормаш отметил, что главная задача предприятия - всегда получать эффект. По его словам, Минский автозавод ориентируется не только на прошлогодний "ИННОПРОМ", а воспринимает его как профильную выставку, проводящуюся трижды в год в разных городах: Ташкенте, Минске и ежегодно в Екатеринбурге. На каждом из этих мероприятий МАЗ находит контакты и подписывает соглашения, реализуемые в дальнейшем.

выставка "ИННОПРОМ. Беларусь"

Никита Ваганов, специалист по выставочной деятельности Минского моторного завода:

"Первый день всегда самый насыщенный, по моему мнению. Люди приходят, изучают, как все в этом году, чем отличается от прошлого, какие новые компании представлены. В первые дни уже все равно приезжают какие-то делегации. Нам сегодня посчастливилось принять на стенде достаточно большое их количество. Каждый был заинтересован нашей продукцией, тем, что мы производим, куда поставляем".

Руслан Бобок, директор Барановичского завода запасных частей "Автако"

Руслан Бобок, директор Барановичского завода запасных частей "Автако":

"Как минимум встретились со своими коллегами по железнодорожной отрасли, пообщались, а, значит, с наработками друг друга, новыми изделиями. Плюс посмотрели по другим отраслям промышленности, что новое появилось на выставке".

1 октября продолжится большая работа и по части деловой программы. Центральная часть форума - пленарное заседание с участием премьер-министров пяти стран: Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Ключевая тема - производственно-технологическая кооперация и взаимодополняющее партнерство.

Разделы:

Общество

Теги:

БелЭкспоИННОПРОМ Беларусьвыставка
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