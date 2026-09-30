Первый день "ИННОПРОМа": участники нацелены на долгосрочное партнерство

Форум "ИННОПРОМ. Беларусь" 30 сентября встретил первых посетителей и уже успел прирасти новыми договоренностями.

Первый день промышленного международного форума завершен. Двери BELEXPO закрылись для новых посетителей, но работа в павильонах продолжается. Вообще, эффект "ИННОПРОМа", как и всех выставок, долгосрочный.

Итоги прошедших сегодня встреч, презентаций и переговоров еще предстоит ощутить. Новые контакты в дальнейшем станут основой для совместной работы. Участники выставки на это и нацелены.

В павильоне с белорусской экспозицией находится порядка 150 компаний. Общая площадь нашей выставочной экспозиции - около 6 тыс. квадратных метров. Это без учета площадки под открытым небом. Здесь все белорусские промышленные флагманы.

Узнаем, чем отметился первый день для белорусских производителей.

Заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Владимир Дормаш отметил, что главная задача предприятия - всегда получать эффект. По его словам, Минский автозавод ориентируется не только на прошлогодний "ИННОПРОМ", а воспринимает его как профильную выставку, проводящуюся трижды в год в разных городах: Ташкенте, Минске и ежегодно в Екатеринбурге. На каждом из этих мероприятий МАЗ находит контакты и подписывает соглашения, реализуемые в дальнейшем.

Никита Ваганов, специалист по выставочной деятельности Минского моторного завода:

"Первый день всегда самый насыщенный, по моему мнению. Люди приходят, изучают, как все в этом году, чем отличается от прошлого, какие новые компании представлены. В первые дни уже все равно приезжают какие-то делегации. Нам сегодня посчастливилось принять на стенде достаточно большое их количество. Каждый был заинтересован нашей продукцией, тем, что мы производим, куда поставляем".

Руслан Бобок, директор Барановичского завода запасных частей "Автако":

"Как минимум встретились со своими коллегами по железнодорожной отрасли, пообщались, а, значит, с наработками друг друга, новыми изделиями. Плюс посмотрели по другим отраслям промышленности, что новое появилось на выставке".

1 октября продолжится большая работа и по части деловой программы. Центральная часть форума - пленарное заседание с участием премьер-министров пяти стран: Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Ключевая тема - производственно-технологическая кооперация и взаимодополняющее партнерство.