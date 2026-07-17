Первый день трудовой вахты: как белорусские хозяйства встречают мигрантов из Узбекистана

Горячая тема последних дней. В Сети ходили ролики о том, что якобы трудовые мигранты, прилетевшие из Узбекистана, просились обратно из Беларуси. Дескать, условия, на которые они рассчитывали, разошлись с реальностью.

Напомним предысторию вопроса. О приглашении граждан Узбекистана на работу в Беларусь договорились президенты двух стран. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев среди других обсудили и тему трудовой миграции. В Беларуси рабочих рук не везде хватает, а в Узбекистане напротив их с избытком. Лидеры сошлись на том, что дать работу гражданам Узбекистана в Беларуси выгодно и Минску, и Ташкенту. И вот первая группа узбеков уже прибыла в Беларусь.

Глубокое - родина белорусской сгущенки. Бренд района - это лишь молоко и сахар, ничего лишнего. Создают его заботливые руки белорусов. Но в будущем, как знать, возможно, не только их. Регион вообще не самый простой, а тут еще нехватка кадров в АПК. Так что когда на высшем уровне заходит речь о привлечении мигрантов, зовут гостей первым делом на Витебщину.

О трудоустройстве договорились лично президенты Беларуси и Узбекистана. Да так, что медлить партнеры не стали и уже на старте недели в Беларусь прибыла первая группа узбеков (более 200 человек).

Бахтияр со своей бригадой строителей приехал из Андижанского района, самого густонаселенного в Узбекистане и во всей Центральной Азии. Представьте, десятая часть территории Витебщины, на которой живет около 4 млн, вот это и есть Андижанская область. Сейчас там плюс 50 градусов жары, так, что в Беларуси, говорит, еще прохладно.

Бригадир Бахтияр Асанов

"Условия нормальные. Нас устраивает жилье, питание. Трудовой договор на 3100 белорусских рублей, медицинские страховки, трехразовое питание, проживание за счет работодателя", - рассказывает бригадир Бахтияр Асанов.

На трудовой вахте узбеки первый день. Хозяйство "За родину" в Глубокском районе задумало большую реконструкцию. Приезжим доверили строительство нового профилактория и апгрейд старых зданий. Стадо на ферме большое, так что без новоселья не обойтись. Но оказалось, что найти деньги проще, чем рабочие руки.

Александр Мозоль, директор УП "За родину" (Глубокский район): "Мы долгое время искали, какими силами провести модернизацию непосредственно на этом комплексе и строительство нового телятника. И в течение месяца мы не нашли здесь никого. Обратились в райисполком, чтобы нам помогли они. Вот они нам предложили, что из Узбекистана могут предложить. Мы пришли к общему мнению. Учли их все пожелания, в пределах разумного, конечно, все, что возможно. Они услышали нас, мы заключили с ними контракт. Контракт мы заключили на год".

Глубокский район принимает самую большую группу узбеков

Здесь будет трудиться 41 человек. Распределили их в 10 хозяйств. На фоне повышенного внимания к этой теме в Сети в регион едет уполномоченный Президента по Витебской области, спикер Палаты представителей лично посмотреть и расспросить, как приглашенные устроились.

Сергеенко в Глубокском районе

В хозяйстве "Мерецкие" уже 18 июля приступят к работе 5 граждан Узбекистана. Опыта в животноводстве у них немного, а вот желания работать хоть отбавляй.

Алексей Абрамчик, первый зампредседателя Глубокского райисполкома: "Образование у большинства высшее, даже есть бакалавры. 6 механизаторов, 8 строителей, есть и агрономы, и повара. Они все владеют русским языком. То есть это большой плюс, что можно общаться с ними. Пообщавшись с них в первые дни, мы видим, что они все настроены работать, зарабатывать деньги. Они готовы сюда перевезти свои семьи".

Мигранты из Узбекистана обосновались в 8 районах Витебщины, а также в Витебске и Новополоцке

Интерес проявили к аграрному сектору, строительству в городах, к жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас все, кто причастен к обустройству узбеков на новом месте, друг с другом на связи, чтобы те смогли включиться в новую работу максимально быстро.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Местными органами власти оперативно были приняты все решения для того, чтобы разместить, познакомить с местом работы, поселить, подписать трудовой договор, обеспечить прохождение медицинской комиссии, постановку на учет в органах внутренних дел. То есть с белорусской стороны вся эта процедура выполнена".

Словом, первый блин обещает быть не комом. Многие уверены, что нужна четкая система координации действий в сфере трудовой миграции для Минска и Ташкента, чтобы впредь все было гладко, без завышенных ожиданий, обманутых надежд и лишнего хайпа в Сети.