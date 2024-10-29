"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III Чемпионате по колке дров среди СМИ

Рубить как топором, так и словом. 8 ноября в эфире "Первого информационного" телеканала смотрите специальный репортаж о III Чемпионате по колке дров среди сотрудников СМИ. Мероприятие, в котором болельщики и команды показали себя как единое целое, прошло 7 ноября. И неважно, кто добился победы.

Объединяющий дух чемпионата, который поддержал на старте и Президент Беларуси, стал уже неотъемлемой частью медийного сообщества страны и наверняка вскоре выйдет за рамки непосредственно медиакоманд.

В специальном репортаже зрители увидят технику колки дров, яркие эмоции болельщиков, а также создатели проекта постараются раскрыть личности команды Белтелерадиокомпании.

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный" Белтелерадиокомпании:

"Например, бревно трескается в центре, тогда нам необходимо помочь это трещине расколоться, то есть нужно рубить по этой трещине. Но есть нюансы. Иногда суки, которые растут из сердцевины, не дают так легко разрубить бревно".

"Очень непростое бревно попалось. Здесь сразу два сука, они очень твердые, поэтому тяжело было рубить. Я на них потратил много времени, еще заступил за красную линию и заработал 20 секунд штрафа", - поделился главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец.