"Первый информационный" в киберспорте: как телеканал сражался в дивизионе сильнейших

Телеканал "Первый информационный" принял участие в 7-м сезоне Бизнес-лиги по киберспорту. Пятерка показала достойный результат, уступив лишь в шаге от финала.

В современном киберспорте игры идут по классическим правилам: турниры, точный подсчет очков и даже комментаторы матчей. Команда "Первого информационного" - в дивизионе сильнейших из сезона в сезон. Ставка на слаженную работу пятерки игроков по одну сторону мониторов и четкое распределение задач. От настройки до выработки стратегии - весь процесс находится под контролем капитана.

Максим Львов, капитан команды телеканала "Первый информационный":

"У нас играют все люди парами. Каждый раунд и действие идут по ходу игры. Во время нее мы решаем, кто, как и где играет".

В этот раз осталось сделать один шаг до финала, не хватило лишь удачи, потому что опыта и сыгранности у команды предостаточно. В игровом сезоне-2027 есть все шансы забрать гран при бизнес лиги.

"Групповой этап мы начали неплохо, я считаю. Команда шла по сезону в целом хорошо. У нас были какие-то проигранные раунды, но в целом команда держалась ментально хорошо. Многие моменты мы разбирали, но не дожали в плей-оффе. Команда "Первого информационного" обязательно будет играть в финале", - поделился игрок команды телеканала "Первый информационный" Алексей Чикунов.

В финале на киберспортивной арене присутствовали игроки, болельщики и спортивное напряжение. Решают все миллисекунды и реакция профессионалов - в этом особая киберспортивная атмосфера.

Кирилл Томкович, организатор Белорусской киберспортивной бизнес-лиги:

"Иногда кажется, что киберспортсмены - это молодые люди в возрасте 18-22 лет. На самом деле, у нас участвовали и коммерческие директора в качестве участников, и руководители направлений. То есть это действительно та история, которая раскрывает участников с другой стороны. "Первый информационный" - это определенный феномен. Мне нравится команда по двум причинам. Во-первых, ребята всегда на позитиве. Во-вторых, ребята загорелись и показывают результат все лучше и лучше".

Белорусская киберспортивная бизнес-лига провела уже 7 сезонов. Интерес организаций и предприятий со всей страны растет с каждым годом. Появляется все больше любительских команд с амбициями профессионалов, которые готовы побороться в виртуальном пространстве за главный приз.