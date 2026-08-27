Первый Минский городской форум "Время действовать" собрал 150 молодых специалистов

150 молодых специалистов из разных сфер собрал первый Минский городской форум "Время действовать". Символичное место проведения - городской технопарк.

27 августа состоялась диалоговая площадка с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, руководства города и председателя профсоюзов. Вопросы звучали острые и конкретные: от арендного жилья до первых шагов в профессии.

Впереди у участников также практико-ориентированные площадки на предприятиях Минска, интенсивы по информационной безопасности, финансовой грамотности и работе местного самоуправления.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Именно в год, когда Минск объявлен молодежной столицей, инициативы появляются не только среди наших школьников, студентов, но и важной категории - молодых специалистов. Мы бы хотели услышать их мнение по развитию городской инфраструктуры, что необходимо предпринять для того, чтобы они чувствовали себя надежно и прокладывали свой карьерный маршрут на годы вперед в местах закрепления, куда они прибыли по распределению, становились компетентными профессионалами, специалистами и патриотами нашей Родины".

Форум продолжит работу и 28 августа. Второй день будет посвящен стратегической сессии "Фабрика решений", где участники разработают собственные инициативы по развитию города и представят их руководству Минска. Цель такого мероприятия - помочь влиться молодым специалистам в рабочий процесс и адаптироваться на новом месте.