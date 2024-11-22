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Первый противоопухолевый продукт против рака зарегистрировали в Беларуси
В Беларуси зарегистрирован первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров. Технология разработана специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.
Сегодня клеточная иммунотерапия активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний. Такой подход является дополнительным методом лечения. Он позволяет снизить токсичность химиотерапии и повысить ее эффективность. Так, естественные клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами. Они уничтожают инфицированные клетки, а также принимают участие в работе противоопухолевого иммунитета.
Терапия с применением таких клеток 28 пациентам. По наблюдениям врачей только у одного зафиксировали аллергическую реакцию. Для остальных процедура была безопасная и хорошо переносима. В большинстве случаев это позволило достичь ремиссии и выполнить трансплантацию стволовых клеток.
Сейчас специалисты обсуждают возможности использования таких клеток при лечении других онкологических заболеваний. Сегодня в Государственном реестре зарегистрировано 15 биомедицинских клеточных продуктов, еще ряд готовятся к регистрации или проходят этап клинического испытания.
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