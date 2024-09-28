Первый республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД прошел под Минском

Первый республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД прошел 28 сентября под Минском. Ребята со всей Беларуси собрались в Горанях, чтобы показать все, чему уже успели научиться, а также пообщаться с единомышленниками.

С самого утра в Горанях многолюдно: присутствуют участники состязаний, болельщики, зрители, организаторы и гости. Такой смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД Беларуси проходит впервые. Масштабное мероприятие открыл лично министр внутренних дел Иван Кубраков.

Иван Кубраков:

"В МВД 136 военно-патриотических клубов. Участников более 5 тысяч. И я хочу сказать, даже не с каждым годом, а с каждым месяцем участников военно-патриотических клубов становится все больше и больше. Ребята с большим удовольствием принимают участие в военно-патриотических клубах. Почему возникла такая идея провести первый смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов? В первую очередь для того, чтобы ребята между собой пообщались, сдружились".

Переоценить значение таких встреч единомышленников сложно. Помимо возможности показать себя и свои достижения, это площадка для общения, такие мероприятия направлены в том числе и на сплочение ребят.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Эти клубы помогают сформировать действительно настоящую личность, которая будет знать историю, ценить культуру, традиции, у которой будет формироваться чувство ответственности к своей стране. Что касается организации мероприятия, то я уже не первый раз отмечаю, что сотрудники Министерства внутренних дел действительно разносторонне развитые люди и умеют очень четко, грамотно и компетентно организовать любое мероприятие".

Для участников соревнований организаторы подготовили различные испытания - и упражнения, надо сказать, непростые. Да еще и погода попыталась внести свои коррективы, но этих ребят ничем не напугать и не сломить.

Стрельба из пневматической винтовки, комбинированная эстафета, прохождение полосы препятствий - лишь небольшой перечень дисциплин, которые нужно было преодолеть на пути к победе.

Всего в состязаниях приняли участие 11 команд из всех регионов Беларуси. Коллективы сборные, участвуют мальчишки и девчонки из разных военно-патриотических клубов МВД - всего более 100 человек и, конечно, группы поддержки.

Погрузиться в атмосферу спортивного мероприятия смогли и гости праздника - они состязались в сборке и разборке оружия, решении головоломок, вступали в интеллектуальный батл с роботом ГАИ.

По итогам конкурса победителем соревнований стал военно-патриотический клуб "Минские патриоты" ГУВД столицы. Однако уже сегодня очевидно, что все эти ребята - настоящие патриоты.