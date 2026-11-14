Первый шаг в науку: в БГУ работают предметные школы для старшеклассников

Краткий пересказ от ИИ

Путь в большую науку начинается не с университетской аудитории, а со школьной парты.

В БГУ работают предметные школы юных химиков, географов, математиков для тех, кто еще только присматривается к науке. И вот результат: только в 2026 году среди первокурсников главной кузницы кадров нашей страны свыше 130 победителей олимпиад и лауреатов спецфондов.

"Интересная закономерность: чем престижнее олимпиада, тем больше и качественнее медаль", - поделился студент химического факультета БГУ Алексей Степанов.

Находить закономерность буквально в его ДНК и не просто находить, а раскладывать по молекулам как формулу, которую он знает наизусть. Для Алексея химия - не школьный предмет, а язык, на котором он говорит с миром. Ему всего 17, а за плечами уже целая коллекция наград на престижных олимпиадах, в том числе международных.

Алексей Степанов, студент химического факультета БГУ:

"Самые значимые награды - это, наверное, медали на Международной Менделеевской олимпиаде и международной олимпиаде, которая была в этом году в Ташкенте. В целом любая медаль на международной олимпиаде для меня значима, потому что это международный уровень, то есть представляю свою страну, защищаю честь".

На химфаке БГУ в этом году уже 57-й набор в "Школу юного химика". Свыше сотни ребят учатся у тех, кто сам стоял на олимпийском пьедестале. Не теория - настоящие лаборатории, не задачи из учебника - эксперименты.

Татьяна Ковальчук-Рабчинская, декан химического факультета БГУ:

"Этих талантливых детей мы знаем буквально с 8 класса. Всячески стараемся отслеживать их траекторию профессиональную, поддерживать. Дело в том, чтобы они становились призерами данных конкурсов, олимпиад. Олимпиадника может подготовить только олимпиадник. Поэтому мы стараемся таких талантливых детей, которые у нас уже являются студентами химического факультета, вплотную задействовать в подготовке будущих победителей олимпиад".

В победной системе координат Ольги - медали и дипломы. Бронза в 2026-м, серебро Европейской географической олимпиады в Варне. Но за этими точками на карте не просто награды, за ними годы подготовки. География для девушки - возможность нанести на карту новые точки побед.

Ольга Казанцева, студентка факультета географии и геоинформатики БГУ:

"Я очень долго к этому шла и готовилась. Самым запоминающимся, я думаю, был групповой проект по Альпам. Нам всей командой пришлось подняться на гору. Это было очень сложно и физически, и психологически. Параллельно изучать вопросы тектоники, геологии. Но мы справились, нам удалось завоевать бронзовую награду".

Система подготовки олимпиадников

Упор на воспитание звезд будущего научного пьедестала со школьной скамьи. За полтора года в стране создано 29 студенческих конструкторских бюро. Что это дает? Уже с 1 курса не теория, а практика, настоящие проекты, те самые, что ведут взрослые ученые. Не ждать диплома, а делать науку сейчас.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Очень важно то, что в нашей стране создана достаточно большая цепочка, начиная от школьной парты, отбора и подготовки наших одаренных ребят, школьников, которые принимают участие в успешных международных предметных олимпиадах. В этом году более 90 % наших ребят, которые приняли участие в международных олимпиадах, вернулись с медалями. Это один из самых высоких показателей в целом нашей суверенной Республики Беларусь. Это говорит о том, что интеллектуальный потенциал у молодежи огромный".

Вот так на карте зажигаются новые звезды. 132 победителя олимпиад среди первокурсников в 2026 году. Это только в БГУ. Это не просто цифры, это результат системы, где школьник становится ученым, а олимпиада - буквально проводником в мир большой науки. Это только начало, а за продолжением, конечно, мы будем следить.