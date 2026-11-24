Первый снег - и первый сезонный экзамен для водителей и коммунальных служб. В Минске подготовка к зиме началась заранее: вся техника прошла техобслуживание, в порядок приведен жилфонд и территории, подготовлена и специальная смесь. Расскажем, как встречает столица первый снег.

Снежный вторник в Минске для городских коммунальных и дорожных служб не стал неожиданностью. Прогноз все видели накануне, поэтому еще ночью начали обрабатывать улицы. Особое внимание было уделено пешеходным зонам, остановкам общественного транспорта и выходам из подземных переходов. Техника для уборки и необходимый инвентарь готовы. Пополнены запасы песчано-соляной смеси.

Анастасия Сулимская, начальник отдела Минского городского жилищного хозяйства:

"Для уборки от снега и наледи дворовых территорий, находящихся на обслуживании ЖКХ районов города Минска, имеется 115 единиц снегоуборочной техники - это тракторы со щетками, солеразбрасыватели, пескораспределители и другие виды машин, а также более 400 единиц средств малой механизации: снегоуборщики, райдеры, мотоблоки и прочее".

Учитывать погодные условия необходимо пешеходам - передвигаться осторожно на мокром и скользком покрытии. Обувь стоит выбирать на рифленой подошве. А для авто - летнюю как можно быстрее сменить на зимнюю. Дедлайн - 1 декабря. Но Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям "переобуть" машины уже сейчас - ради безопасности всех участников дорожного движения. А еще - сменить стиль вождения на зимний: быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Летние шины уже при температуре +5 °C и ниже начинают терять свои свойства и эластичность, из-за чего автомобиль не выдерживает привычных динамических нагрузок. Основными опасными маневрами при эксплуатации летней резины в этот период являются резкие ускорения, перестроения и торможения".

Снежный тест-драйв сегодня и у жителей Гродно. Техника предприятия "Спецавтохозяйство" оперативно вышла на маршруты. Машины очищали дороги и обрабатывали противогололедной смесью. Запасы материалов хранят в крытом помещении, рассчитанном на 1,5 тыс. т.

Национальный аэропорт работает в штатном режиме и без задержек. На аэродроме оперативно расчищают взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон. Перед каждым вылетом и воздушные суда обязательно проходят противообледенительную обработку.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с перепадами температур до конца недели. Ночью до -8 °C. Поэтому техника и дежурные бригады остаются наготове, чтобы оперативно реагировать на любые изменения обстановки на столичных улицах.