Первый снег выпал в Минской области

Дыхание зимы ощутили белорусы, не дожидаясь морозного сезона по календарю. Первый снег пришел в регионы страны.

Умеренный снегопад наблюдали днем жители Дзержинска. Снег замечен и в разных районах столицы. Белые хлопья кружатся в Чижовке, в центре Минска, во Фрунзенском районе, на Востоке.

11 ноября первый снег выпал в Гродно. Впрочем, по прогнозам синоптиков, настоящей зимы ждать еще рано. В ближайшие сутки вероятны дождь и мокрый снег. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также не забыть сменить автомобильную резину на зимнюю.