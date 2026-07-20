Первый совместный выпуск БГУ и Пекинского университета стал новой точкой отсчета для науки

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От Пекина до Минска практически 6,5 тыс. км. Белый росчерк в небе от самолета как мост, перекинутый над континентом. А мостов связывающих Беларусь с Поднебесной десятки. И один из них с пометкой образовательный.

"Теперь наша цель - превратить полученные знания и закалку ученых нового поколения в конкретные инновации. Видеть в каждом возможном проекте, в каждом запланированном эксперименте возможности для реализации долгосрочных, комплексных стратегий развития", - подчеркнул выпускник БГУ и Пекинского университета Николай Лукашенко.

"Вы должны сделать максимум для развития Беларуси, должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Конфедератка - не просто выпускной атрибут. Да, она кажется достаточно легкой, но за этой легкостью остались 4 года учебы, сессии на трех языках, жизнь на два государства и сотни лабораторных ночей.

Язык биотехнологии, на котором они говорят без перевода в любой точке мира. Вернувшись домой в Синеокую, они доказывают, что это не просто исторический выпуск, а новая точка отсчета для белорусской науки.

Вернулись домой с двумя дипломами в руках. Хотя когда-то для теперь уже биотехнолога Евгения первым шагом стали именно книги.

"У нас дома стоит очень много книг по медицине, биологии. Приходишь домой, вроде домашку после школы сделал, делать нечего, книжечку открыл, почитал. Это правда интересно. И я вот наметил себе еще со старшей школы, что хочу заниматься наукой", - рассказал выпускник БГУ и Пекинского университета Евгений Жуковский.

Тот случай, когда интерес к науке передается на генном уровне. В истории Алексея все тоже началось с детства, когда мир еще не был разделен на клетки и гены, а он уже четко знал его цель - спасать жизни.

"Когда Алексей был в четвертом классе, его дедушка, мой отец, заболел онкологией, к сожалению, его не стало. И вот это был первый момент, когда Леша сказал: "мама, когда я вырасту, я изобрету таблетку, которая вылечит эту болезнь". Изначально он хотел стать нейрохирургом, потому что у дедушки была глиобластома. И мы ему объясняли, что дедушки не стало, потому что нельзя удалить весь мозг. И он тогда сказал, что изобретет эту таблетку, которая поможет другим таким же людям вылечиться", - поделилась воспоминаниями мама выпускника БГУ и Пекинского университета Наталья Гавричкова.

Отмотаем время назад. Эксперимент, так уж его прозвали, начинается. Точкой отчета стал меморандум 2019 года. А в мае 2022-го БГУ и Пекинский университет подписали соглашение о совместном бакалавриате по биотехнологиям.

"Мы обсуждаем подготовку учебного плана, список дисциплин. Специалисты, биологи, говорят, что должно войти, что не должно войти. Потом, через месяц, начинаются какие-то дополнения. Мы опять начинаем прорабатывать общие вопросы. С чем-то мы можем согласиться, с чем-то мы не можем согласиться", - сказал ректор БГУ Андрей Король.

Преподаватели БГУ пересмотрели подходы к обучению фундаментальным дисциплинам. Все это во имя того, чтобы выпускники могли не просто читать исследования, а создавать их на уровне мировых требований.

"Даже биостатистика была принципиально переделана. Мы перешли даже на другое программное обеспечение. Использовали специальный язык программирования, который как раз статистиками используется во всем мире, и который сейчас является своеобразным стандартом работы с данными в биологии", - отметил доцент кафедры генетики биологического факультета БГУ Василий Гринев.

Их учили культивировать клетки, синтезировать белок вне организма и клонировать гены. Уже на первом курсе полное ощущение себя частью большой науки без права на ошибку, но с правом на открытие.

В их ДНК вписалась еще одна важная строчка - китайская культура. Иероглифы и философия тайцзицюань - не просто факультатив, а погружение в тысячелетнюю традицию. Культурный код Пекина они привезли вместе с дипломами.

В Пекине они смотрели в микроскоп не только на клетки, изучали тренды мировой биотехнологической науки. Опыт не остался за границей, а превратился в лабораторную реальность уже на родине. Так на биофакультете БГУ появилась единственная в таком роде в Беларуси лаборатория. Площадка полного цикла исследований от гена до готового белка. Оборудование мирового уровня в чем-то даже превосходящее зарубежные аналоги. Здесь реализуют важнейшую триаду - наука, производства и образования.

"Сама по себе программа очень интересная. Ее разрабатывать и создавать было интересно. Но самое большое удовольствие - это работать с этими ребятами. Это такая отдача, такое удовольствие, когда они заинтересованы в этом, они тебя слушают, они все это очень классно воспринимают. И самое главное, наверное, это то, что большинство всех этих программ было направлено на практическую реализацию", - подчеркнула заведующая учебной лабораторией биологии белка БГУ Елена Корик.

Готовили не просто биотехнологов, а кадры будущего. И это запрос общества. Сегодня это не просто наука, а скорее стратегический приоритет. Посудите сами, технологии с пометкой "био" уверенно входят в агропром. БНБК расширяет производство комбикормов, география экспорта выросла вдвое за последние четыре года. Институт микробиологии ежегодно выпускает новые биопрепараты. Биотехнологии меняют медицину. Ученые создают противоопухолевые препараты нового поколения. Есть разработки для борьбы с онкологией, диабетом и болезнями нервной системы. Промышленность тоже в игре.

Белорусско-китайский семинар по биотехнологиям, который прошел в Минске буквально недавно - еще одно подтверждение, что сотрудничество выходит на новый уровень. И к 2030 году био станет основой для 80 % лекарств и половины агропродукции. Первый выпуск совместной программы БГУ и Пекинского университета - это кадры, которые уже готовы работать на этот результат.

Сотрудничество только расширяется. Сегодня партнеры БГУ и еще два ведущих китайских вуза. Открыт совместный институт с Даляньским политехническим, а в Санье действует подготовительное отделение нашего университета.

Программа продолжается. Третий и четвертый курсы уже в деле. Ведутся переговоры о новых наборах, потому что биотехнологии - это будущее, которое уже здесь. Четыре года назад стартовал бакалавриат, а в прошлом году договорились и о магистратуре.

Белорусская наука точно в надежных руках, и судя по горящим глазам выпускников, открытия долго ждать себя не заставят. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".