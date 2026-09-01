Первый зампред госконтроля Баско поздравил учеников школы в Чачково с Днем знаний

Учащихся средней школы агрогородка Чачково с началом учебного года поздравил зампредседателя Комитета госконтроля. В 1-й класс здесь пришли 13 ребят. Среди подарков школе - ноутбук и наборы для творчества.

Дмитрий Баско, первый зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы посещаем больше сельские школы, где создается какая-то особая атмосфера. Сегодня в этой сельской школе идут в первый класс 13 учеников и, конечно, мы должны создать все условия для их учебы, так называемый старт хороший дать им для того, чтобы они достойно отучились, потому что дети - это наше будущее, будущее нашей страны. И от того как мы организуем учебный процесс, как будут относиться родители к нашим ученикам, зависит и будущее нашей страны".