"Первое эхо новой фазы большого конфликта" - эксперт Кривошеев о миграционном кризисе в Сеуте

Ситуация с мигрантами в Европе - первое эхо новой фазы большого конфликта, который развязали США и Израиль против Ближнего Востока.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Очередной взрыв миграционного кризиса. Северная Африка, Марокко и этот аппендикс испанский, который через стену штурмовали более 20 тыс. беженцев из Северной Африки. Мы эти кадры хорошо видели, чудовищные на самом деле кадры. Есть несколько причин такого очередного взрыва. С одной стороны, конечно, ситуация в Ормузском проливе, боевые действия, нарушение мировой логистики и торговли (и Президент Беларуси предупреждал об этом) могут спровоцировать голод, это может спровоцировать беспорядки, это может спровоцировать новые потоки беженцев от войны, от боевых действий, от разрушений, от голода, от недостатка рабочих мест. Собственно, так и произошло. И это первое эхо новой фазы большой войны, которую развязали Государство Израиль и США против Ирана, а по сути против всего большого региона Ближнего Востока и против интересов глобальной экономики. Это объективная причина".