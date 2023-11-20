Первое белорусско-китайское кино запустят в производство в январе 2024 года

Мы еще в Китае встретимся в январе и там уже конкретизируем, безусловно, все этапы. Сегодня не хочется забегать вперед. Данный фильм должен появиться в ближайшее время, но это не значит, что мы должны второпях двигаться в этом направлении. Мы должны все выверить. Четкие поручения были сформулированы в директивном документе. Мы подошли с таким творчеством для того, чтобы игровое кино было интересным.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси