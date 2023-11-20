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Первое белорусско-китайское кино запустят в производство в январе 2024 года

В отношениях Беларуси и Китая сегодня официально появилась киноглава. Подписано соглашение о совместном кинопроизводстве.

Старт работы над лентой о любви - 20 января нового года. К этому моменту определят исполнителей главных ролей. (Идут кастинги и изучаются варианты экстерьеров). Китайская делегация приехала на фестиваль "Лістапад" со сценарием. Он ждет уточнений по эпизодам, связанным с Беларусью.

В начале марта этого года Президент Лукашенко совершил успешный визит в Китай, и там с председателем Си Цзиньпином подписал совместное заявление о дальнейшем развитии отношений и всепогодном сотрудничестве между Китаем и Беларусью. Сегодняшнее мероприятие, когда китайские и белорусские кинематографисты решили совместно создать кино, это является конкретным шагом по реализации пунктов совместного заявления, это является конкретным проектом для расширения сотрудничества в области культуры и кино между нашими двумя странами.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси
Мы еще в Китае встретимся в январе и там уже конкретизируем, безусловно, все этапы. Сегодня не хочется забегать вперед. Данный фильм должен появиться в ближайшее время, но это не значит, что мы должны второпях двигаться в этом направлении. Мы должны все выверить. Четкие поручения были сформулированы в директивном документе. Мы подошли с таким творчеством для того, чтобы игровое кино было интересным.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

Первая награда "Лістапада" уезжает в Индию

Тем временем на фестивале определился обладатель первого "кленового листа" в стекле - (одной из пяти главных конкурсных наград 29-го международного кинофорума).

Несколько часов назад в кинотеатре "Пионер" состоялась церемония закрытия конкурса "Лістападзік". И детское, и профессиональное жюри отсмотрели 8 лент. Мнения разделились. Дети отдали свой диплом российскому "Кукольнику". Профессионалы - во главе с белорусской актрисой Светланой Суховей - дважды отметили фильм из Индии "Зоопарк". Кроме главной награды, также приз за лучшую работу взрослого актера в детском фильме.

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