Первое большое интервью Сергея Алейника в проекте "Вопрос номер один" - смотрите 24 июня в 19:00

Как меняются внешнеполитические приоритеты Беларуси в условиях мирового "шторма"? Кто друг, а кто враг? Какова линия Минска на международных площадках? С кем можно разговаривать на Западе и какой ответ на санкционные козни? А также инсайды о визите на высшем уровне.

Первое большое интервью главы белорусской дипломатии в проекте "Вопрос номер один" вечером 24 июня в эфире "Беларусь 1".