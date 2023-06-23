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Первое большое интервью Сергея Алейника в проекте "Вопрос номер один" - смотрите 24 июня в 19:00

Как меняются внешнеполитические приоритеты Беларуси в условиях мирового "шторма"? Кто друг, а кто враг? Какова линия Минска на международных площадках? С кем можно разговаривать на Западе и какой ответ на санкционные козни? А также инсайды о визите на высшем уровне.
Первое большое интервью главы белорусской дипломатии в проекте "Вопрос номер один" вечером 24 июня в эфире "Беларусь 1".

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