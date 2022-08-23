Первое место работы в этом году в Беларуси получили порядка 60 тысяч молодых специалистов

Выпускники учебных заведений Беларуси начинают трудовую деятельность на своих первых рабочих местах. О гарантиях для молодых специалистов рассказал в эфире "Панорамы" заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов. Мер поддержки немало: гарантия от незаконного увольнения, денежная помощь и пособие при переезде в другую местность. Насчет каждого конкретного случая можно проконсультироваться на горячей линии Минтруда. В любом случае трудовые отношения должны быть официально оформлены, это должен знать каждый молодой специалист. Отметим, первое место работы в этом году получили порядка 60 тысяч молодых специалистов.