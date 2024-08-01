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Первое полугодие 2024 года отметилось высокой активностью на рынке квартир Беларуси
Рынок квартир в Беларуси продолжает устанавливать новые рекорды. Первое полугодие отметилось высокой активностью не только в Минске. Максимальные за многие годы цифры специалисты зафиксировали во всех областных центрах. По количеству сделок среди регионов выделяется Гродно. Такой спрос на покупку квадратных метров поддерживает и доступность кредитов (по данным Нацбанка, уже к июню белорусы оформили кредитов больше чем за 8 месяцев прошлого года). Еще один драйвер - рост реальных доходов гаселения.
"На фоне высокого спроса цены постепенно идут вверх. Мы это видим как в городе Минске, так и во всех областных центрах. В Минске подросли цены и на первичном рынке. Стоимость двухкомнатной, трехкомнатной квартиры увеличилась на 2,4% по сравнению с первым кварталом 2024 года. На вторичном рынке города Минска также подросли цены. Если в первом квартале однокомнатную квартиру можно было приобрести по цене в среднем 1550 долларов за квадратный метр, то сейчас 1600 долларов", - привела цифры замначальника отдела Национального кадастрового агентства Ольга Кисель.
Абсолютное большинство проданных квартир в новостройках - однокомнатные. А чаще всего предпочтение белорусы отдают покупке жилья на вторичном рынке.
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