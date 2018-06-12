Первое централизованное тестирование позади

Сегодня почти 25 тысяч абитуриентов сдавали белорусский язык. Результаты будут известны через две недели. Все тесты соответствуют школьной программе, их разрабатывали специально созданные рабочие группы. Как отметил Василий Жарко, ЦТ исключает все манипуляции с результатами: это подтверждает и статистика последних семи лет - ни одного случая коррупции. Проведение испытаний контролируют 160 работников Комитета госконтроля.