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Первое цветное видео с поверхности Марса

Новейший американский марсоход "Персеверанс", успешно совершивший три дня назад посадку на Красную планету, уже прислал первое цветное видео с поверхности Марса.


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Однако самая главная миссия ровера - собрать образцы грунта и протестировать устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы.

Согласно плану Илона Маска, первые колонисты отправятся на Красную планету уже в 2024 году

Президент "Марсианского общества", инженер и публицист Роберт Зубрин, и вовсе заявил, что "постоянное присутствие людей на Марсе станет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник".


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