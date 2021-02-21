3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первое цветное видео с поверхности Марса
Новейший американский марсоход "Персеверанс", успешно совершивший три дня назад посадку на Красную планету, уже прислал первое цветное видео с поверхности Марса.
Однако самая главная миссия ровера - собрать образцы грунта и протестировать устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы.
Согласно плану Илона Маска, первые колонисты отправятся на Красную планету уже в 2024 году
Президент "Марсианского общества", инженер и публицист Роберт Зубрин, и вовсе заявил, что "постоянное присутствие людей на Марсе станет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов