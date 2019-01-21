Первое в этом году суперлуние увидели сегодня земляне

В Южной иСеверной Америке, а также в отдельных странах Европы и Африки утром наблюдалосьтак называемое волчье кровавое суперлуние. Полная Луна, пройдя в тени Земли,стала сначала красно-бурой, а затемнасыщенно синей. Общая продолжительность затмения составила около 4 часов.Наблюдали за феноменом и жители Беларуси.