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Первое в новом году солнечное затмение будут сегодня наблюдать жители нашей планеты
Правда, оно будет частичным. Луна закроет солнечный диск более чем на 60 процентов. По расчетам астрономов, наступивший год подарит еще два затмения. В июле ожидается полное солнечное. Лучшими для наблюдения станут Чили и центральные районы Аргентины. Кольцеобразное затмение ожидается и в декабре. А лунное белорусы смогут увидеть уже 21 января.
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