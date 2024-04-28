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Дворец Республики - место, где принимают ключевые решения, чествуют выдающихся и равняются на лучших
Делегатов VII ВНС по традиции встречал Дворец Республики - здание, которое белорусы строили общими усилиями. Долгострою придали ускорение как раз в тот момент, когда в стране появился такой орган, как Всебелорусское народное собрание. В 2001-м делегаты заседали уже в новом здании на Октябрьской площади, которое и назвали Дворцом Республики.
О сегодняшних возможностях многофункциональной площадки рассказала Нина Можейко.Дворец Республики в центре белорусской столицы - главный ивентор страны. Здесь проходят важнейшие мероприятия с акцентом на будущее: в этих стенах принимают ключевые решения, чествуют выдающихся и равняются на лучших.
Ключевой момент в истории: в 1996 году состоялось первое Всебелорусское народное собрание. И провели его за неимением другой площадки подобного масштаба в минском Дворце спорта. Столице были просто необходимы новые представительские квадратные метры. Периптер из стекла и бетона заиграл новыми гранями к 2000-м.
Дворец Республики - это многофункциональный комплекс. Он состоит из Большого зала на 2700 мест плюс фойе Большого зала и Малого зала на 500 мест. Есть банкетный зал площадью 2 тыс. квадратных метров, также есть бары, кафе. Сегодня мы готовы провести мероприятие любого уровня.
Лидер дневного прайм-тайма - прямые трансляции заседания Всебелорусского народного собрания. Во Дворце Республики наивысший орган народовластия теперь уже на конституционном уровне в седьмой раз собрал делегатов со всей страны. Соответствовала моменту и главная площадка. На этот случай у технических и специальных служб дворца есть заготовки.
Большой зал на2700 мест подчиняется всем законам эргономики. Подстраиваются под гостя любой комплекции даже кресла, в которых предстоит провести не один час. А чтобы делегатам было легче дышать и думать, в зале работает современная система кондиционирования и очистки воздуха. Но по-настоящему комфортным пребывание во дворце обеспечивает еще одна спецслужба -администраторы.
Администраторы Дворца Республики всегда готовы прийти на помощь (во всех смыслах этого слова). Строгий дресс-код, грамотная речь и главное - эмпатия. Гостеприимные сотрудники создают атмосферу к месту.
Мы работаем с людьми, и именно этот фактор определяет то, что все администраторы должны быть психологами, чувствовать каждого из гостей. Основная задача - это дать почувствовать гостям, что они все желанны, что мы им рады, мы создаем настроение.
Но главное - не место красит человека, а человек место. А Дворец Республики пустым не бывает.
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