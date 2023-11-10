Первое заседание Молодежного совета при ЦИК Беларуси прошло в Могилеве

Разъяснять политическую культуру, правовые основы нашего государства нашей молодежи для того, чтобы она всецело участвовала в избирательных кампаниях нашей страны. В наш совет вошли как представители учащейся молодежи, так и работающей, те ребята, которые хотят также активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны.

Александр Бурда, член Молодежного совета при ЦИК Беларуси