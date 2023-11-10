3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Первое заседание Молодежного совета при ЦИК Беларуси прошло в Могилеве
Уже в декабре первый в истории Молодежный совет при ЦИК Беларуси представит программу действий. Главным пунктом станет участие в электоральной кампании: выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов. Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля. Сегодня утвержден секретариат совета. Известно, что приоритетом станет повышение правовой культуры среди молодых избирателей, а также активное участие в организации и проведении выборов, в том числе волонтерство.
Разъяснять политическую культуру, правовые основы нашего государства нашей молодежи для того, чтобы она всецело участвовала в избирательных кампаниях нашей страны. В наш совет вошли как представители учащейся молодежи, так и работающей, те ребята, которые хотят также активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны.
Близится день голосования единый. Поэтому чтобы донести ребятам всю информацию, организовать эту работу и привлечь больше молодежи для участия в голосовании, я думаю, это отличная идея - организовать наш Молодежный совет при ЦИК.
Мы хотим, чтобы на предстоящих выборах и в целом на последующих выборах депутатов мы выбирали достойнейших людей нашего общества. И мы хотим научить молодежь понимать политические процессы и в целом заинтересовать молодежь выборами.
Подготовка к единому дню голосования
О важности предстоящей электоральной кампании говорили сегодня и во время встречи заместителя председателя ЦИК Беларуси Вадима Ипатова с активом Могилевской области. Приоритетными названы правовое просвещение, борьба с фейками с учетом гибридного воздействия на страну извне, наполнение информационного пространства "правильным" контентом. Сайт Центризбиркома уже работает с учетом этих нюансовв обновленном формате и всегда доступен для избирателей.