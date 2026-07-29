Первого водителя-трехтысячника чествовали в Гродненской области

Ни дня без рекордов - в Беларуси есть третий миллион тонн зерна с учетом рапса. И это на 1 млн больше, чем в эту же дату 2025 года. Освоено более трети площадей.

В Гродненской области первым рубеж в 3 тыс. тонн перевезенного зерна преодолел водитель ОАО "Черлена" Александр Кореневский. С заслуженной победой труженика поздравил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Во время торжественной церемонии лучшие работники хозяйства получили награды, а главным символом признательности за труд традиционно стали каравай нового урожая и хлебный сноп.

Александр Кореневский, водитель ОАО "Черлена":

"В сельском хозяйстве работаю 17 лет. Ничего меня не подводит, поэтому и результат получился. Все хорошо у меня. Буду дальше упорно трудиться, чтобы достичь более высоких целей, на этом не останавливаться".

В ОАО "Черлена" приступили к уборке озимой пшеницы. Всего здесь уже убрано почти 30 % площадей, работают 9 современных комбайнов, 5 зерновозов и 3 зерносушильных комплекса.