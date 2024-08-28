Без паники! Медсправки к 1 сентября нужны только первоклассникам и ребятам, впервые идущим в детсад

В нашем учреждении здравоохранения ажиотажа с получением медсправки о состоянии здоровья в учреждения образования в настоящее время не наблюдается. В течение всего календарного года равномерно проводилась диспансеризация детей, которая осуществляется обычно в месяц его рождения. Срок действия справки составляет от 6 до 12 месяцев.

Анна Котова, главврач детской поликлиники № 6 г. Минска