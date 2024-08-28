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Без паники! Медсправки к 1 сентября нужны только первоклассникам и ребятам, впервые идущим в детсад
К новому учебному году готовятся малыши. Медучреждения напоминают, что до 1 сентября нужно предоставить документ о состоянии здоровья первоклассникам, а также ребятам, которые идут в детский сад впервые. От остальных учащихся, включая дошкольников, справку ждут по истечении срока предыдущей.
В нашем учреждении здравоохранения ажиотажа с получением медсправки о состоянии здоровья в учреждения образования в настоящее время не наблюдается. В течение всего календарного года равномерно проводилась диспансеризация детей, которая осуществляется обычно в месяц его рождения. Срок действия справки составляет от 6 до 12 месяцев.
В медсправке содержится информация о болезнях ребенка, группе здоровья для урока физической культуры, а еще рекомендации по рассадке в учебном классе.
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