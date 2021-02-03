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Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц
Подкормка для пернатых. Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц. Самые оригинальные апартаменты - на выставке в рамках проекта "Поможем птичьему другу". Вариантов птичьих столовых множество: от деревянных до изделий из цветочных горшков. Фантазию первоклассники проявили и при украшении работ.
Передвижные столовые найдут свое место в поселке. Кормушки разместят рядом со школой, а также около жилого сектора и в заказнике "Соколиный". Ухаживать за ними будут до конца марта.
Около кормушек удобно наблюдать за пернатыми. Поэтому для учащихся организуют уроки, как правильно подкармливать птиц. Кроме того, среди учеников пройдет конкурс на лучший рисунок и фотоснимок.