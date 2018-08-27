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"Первоклассный праздник" в последние летние выходные в Ботаническом саду

Перед началом учебного года для школьников и тех, кто придет в школу впервые, организовали научные шоу и флешмобы. На газонах развернулись лабиринты и зоны креатива, где можно было создать и отправить авторскою открытку.

Участники праздника могли ознакомиться с экспозициями осенних цветов разных регионов мира.

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