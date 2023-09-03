ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первокурсники Военной академии приняли присягу

Первый шаг на пути к офицерскому званию сделан. Первокурсники главой кузницы военных кадров страны дали клятву на верность белорусскому народу и своему Отечеству. Престиж военной службы в Беларуси растет. Как рассказали в военном ведомстве, в этом году желающих связать свою жизнь с профессией военнослужащего - более 600 молодых людей. Около 50 из них в строю - девушки.

За плечами у ребят вступительные испытания и начальная общевойсковая подготовка. Клятву накануне произнесли и первокурсники военных факультетов других вузов страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все