Первокурсники Военной академии приняли присягу

Первый шаг на пути к офицерскому званию сделан. Первокурсники главой кузницы военных кадров страны дали клятву на верность белорусскому народу и своему Отечеству. Престиж военной службы в Беларуси растет. Как рассказали в военном ведомстве, в этом году желающих связать свою жизнь с профессией военнослужащего - более 600 молодых людей. Около 50 из них в строю - девушки.

