Первомай и его трудовая история

Накануне Беларусь отметила важный день, День труда - Первомай. Конечно, с поправкой на пандемию - без массовых гуляний. Да и день этот имеет отнюдь не праздничную, а трудовую историю. Нашему старшему поколению, которое восстанавливало страну из руин после войны, хорошо известно: в общем деле важен вклад каждого.

Тех, кто работал с особой отдачей, конечно, поощряли. Серп и молот - знаменитые на весь мир символы Советского Союза - изобразили на медали, которую вручали Героям Социалистического труда. Знак особого отличия получили более 20 тысяч человек. Из них белорусов, которые до сих пор в живых, осталось совсем немного. И тем ценнее их опыт, сегодня такой необходимый для понимания молодому поколению. Несколько трудовых созидательных историй из первых уст - в сюжете Антона Малюты (видео).