Администрация Первомайского района Минска подписала соглашение о сотрудничестве с российским Биробиджаном - столицей Еврейской автономной области. Документ направлен на развитие двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-образовательной сферах.

Российских партнеров особенно привлекают белорусские агропромышленные технологии, продукты питания со знаком качества, а также продукция легкой промышленности - особенно изделия из отечественного льна.

Александр Драгун, глава администрации Первомайского района г. Минска:

"Мы посетили парниково-тепличный комбинат, который расположен на территории района. Сегодня есть заинтересованность в обмене опытом, поскольку подобных комплексов в Еврейской автономной области сейчас нет. Новый руководитель региона заинтересован в восстановлении местного агропромышленного комплекса. Я уверен, что Республика Беларусь и, в частности, Первомайский район помогут в возрождении подобных компетенций, технологий и других направлений".

Алексей Кузьмин, глава муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области России:

"В 2027 году городу Биробиджану исполнится 90 лет. Мы обязательно приглашаем наших друзей из Минска посетить наш город, привезти с собой, возможно, артистов и спортсменов. Я думаю, что как раз с этого и нужно сейчас начать. У нас раз в два года проводится фестиваль еврейской культуры, в рамках которого на протяжении пяти дней проходят различные мероприятия".

Гости из Биробиджана также посетили ключевые инфраструктурные объекты Первомайского района, в том числе Минскую очистную станцию и районный "Ремавтодор", где подробно ознакомились с технологиями уборки и благоустройства. В ближайшее время планируется ответный визит белорусской делегации для развития намеченных проектов.