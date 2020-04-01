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Первоочередная задача Беллегпрома - обеспечить медицинскими масками внутренний рынок

Обеспечить медицинскими масками внутренний рынок. Такая сегодня стоит первоочередная задача перед Беллегпромом. Об этом рассказали представители концерна в пресс-центре БелТА во время очередного заседания совместного проекта с БИСИ "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски". Часть предприятий концернаужеперепрофилирована на выпуск масок. В сутки производят свыше 300 тысяч изделий.

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