Первоочередная задача Беллегпрома - обеспечить медицинскими масками внутренний рынок

Обеспечить медицинскими масками внутренний рынок. Такая сегодня стоит первоочередная задача перед Беллегпромом. Об этом рассказали представители концерна в пресс-центре БелТА во время очередного заседания совместного проекта с БИСИ "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски". Часть предприятий концернаужеперепрофилирована на выпуск масок. В сутки производят свыше 300 тысяч изделий.