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Первоцветы распустились в Ботаническом саду
Символы окончания зимы распустились в Ботаническом саду. Нежные галантусы, которые привычно называют подснежниками, - первые весенние цветы. Рядом свои лепестки раскрыли и чудесные эрантисы.
Всего в коллекции Ботанического сада более 30 видов первоцветов.
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