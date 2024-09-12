Первой точкой "Марафона единства" станет Молодечно

11-12 октября в Молодечно стартует республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства". Программа мероприятий, которые пройдут в городе в эти дни, обещает быть насыщенной и разнообразной, сообщает БЕЛТА.

Для гостей города, в том числе для блогеров и участников творческих коллективов из других областей, в первый день будут организованы экскурсии по предприятиям региона.

На 11 октября запланированы и две интересные встречи в рамках проекта марафона "НЕскучная НЕлекция". Они пройдут в Молодечненском государственном колледже и в филиале "Молодечненский государственный политехнический колледж" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования".

12 октября, в субботу, в 10:00 на площадке перед ГУ "Минская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа "Олимпик-2011" начнет работу передвижная экспозиция учреждения "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны".

Также на площадке перед спортшколой "Олимпик-2011" в течение дня для жителей и гостей города Молодечно будет организована работа фудкортов, розничной торговли, пунктов общественного питания.

Здесь же в 12:00 ждут и всех любителей активностей. Организаторы приглашают всех желающих поучаствовать в городском квесте "Это все мое родное". Зарегистрироваться в качестве участника квеста необходимо заранее. Пройти регистрацию можно на сайте БРСМ.

Реализована в Молодечно и обещанная ранее организаторами такая фишка марафона, как создание муралов. В 11:00 масштабное произведение будет торжественно представлено горожанам. Мурал "Будущее страны в твоих руках" украсит жилой дом по адресу: г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 158.

Еще одна локация, где стоит побывать в этот день, - железнодорожный вокзал г. Молодечно.

Во-первых, с 10:00 до 16:00 здесь будет представлена уникальная выставка Белорусского телеграфного агентства "Беларусь. Взлет". Здесь можно будет увидеть эксклюзивные фотографии за период 30-летнего пути независимой Беларуси. На публике данная выставка будет представлена впервые.

Во-вторых, в 11:00 здесь начнется "ЗНАКОВАЯ ВСТРЕЧА". Это еще один проект в рамках "Марафона единства", который предполагает неформальное общение с интересными известными людьми. Встретится с жителями и гостями Молодечно в зал ожидания вокзала приедут "космические" гости - космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская и космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий. Также на "ЗНАКОВОЙ ВСТРЕЧЕ" в Молодечно будут депутат Палаты представителей, директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин и популярный радиоведущий Вадим Шепет.

Как отмечают организаторы, на всех проектах, проводимых в городе в рамках "Марафона единства", будет возможность получить пригласительные билеты на масштабный концерт, который завершит двухдневную остановку "Марафона единства" в Молодечно.

Концерт "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС" в Ледовом дворце Молодечно соберет на одной сцене местные талантливые коллективы, а также самых ярких артистов - и профессионалов, и любителей - из разных регионов страны. Начало запланировано на 16:00.

В спортшколе "Олимпик-2011" с 14:00 до 19:00 разместится еще одна выставка БЕЛТА - "Суверенная Беларусь", демонстрирующая достижения страны в политической, общественной, экономической сферах, в том числе сельском хозяйстве, машиностроении и промышленности, медицине, образовании и культуре, науке и технологиям.

Как сообщалось ранее, над реализацией идеи "Марафона единства" команда профессионалов работала давно. О старте республиканской общественно-культурной акции "Марафон единства" объявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на патриотическом форуме 17 сентября.