Первой белорусской марке 30 лет

Крест преподобной Евфросинии Полоцкой - первая почтовая марка суверенной Беларуси. Сегодня ей исполняется 30 лет. История отечественной филателии началась 1992 году. Изображение национальной и церковной реликвии разместили по благословению первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси приснопамятного Митрополита Филарета. Сначала наши марки производились в России, а с 1995 года налажено производство в Беларуси. Первые тиражи были в Доме печати, а с 2009 года к изготовлению почтовых миниатюр присоединилась Бобруйская типография имени Непогодина. С развитием полиграфических возможностей появились и необычные по формам марки (в виде треугольника, круга, овала) с различными послепечатными технологиями.