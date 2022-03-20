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Первой белорусской марке 30 лет

Крест преподобной Евфросинии Полоцкой - первая почтовая марка суверенной Беларуси. Сегодня ей исполняется 30 лет. История отечественной филателии началась 1992 году. Изображение национальной и церковной реликвии разместили по благословению первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси приснопамятного Митрополита Филарета. Сначала наши марки производились в России, а с 1995 года налажено производство в Беларуси. Первые тиражи были в Доме печати, а с 2009 года к изготовлению почтовых миниатюр присоединилась Бобруйская типография имени Непогодина. С развитием полиграфических возможностей появились и необычные по формам марки (в виде треугольника, круга, овала) с различными послепечатными технологиями.

Если говорить о коллективе, 39 человек в издательском центре "Марка" белорусской почты, но только 4 человека рисуют, делают сами миниатюры. Каждый выпуск художественных марок с особой защитой, и специалистам интересно, что же в следующий раз дизайнер придумает, кроме традиционного элемента.
Ирина Шипилова, начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта"

За 30 лет введено в почтовое обращение порядка 1 500 марок. Теперь они не так аскетичны в дизайне, а возможности дополненной реальности способны оживить героев почтовых миниатюр или истории, связанные с ними. Белорусская продукция регулярно входит в топ-10 на крупнейших международных конкурсах, а через почтовые отправления о нашей стране знают в 192 уголках мира.

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