Первой книге Янки Купалы исполнилось 100 лет - где можно увидеть рукопись

Самый знаменитый сборник Янки Купалы - юбиляр! Первой книге песняра, которая увидела свет в Беларуси, исполнилось 100 лет. Издание на 84 страницах вместило 155 произведений, самоеизвестное из которых дало название и тому - "Спадчына". Легендарный столетний сборникЯнки Купалы сохранился в первоначальном виде, в рукописях.