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Первой книге Янки Купалы исполнилось 100 лет - где можно увидеть рукопись

Самый знаменитый сборник Янки Купалы - юбиляр! Первой книге песняра, которая увидела свет в Беларуси, исполнилось 100 лет. Издание на 84 страницах вместило 155 произведений, самоеизвестное из которых дало название и тому - "Спадчына". Легендарный столетний сборникЯнки Купалы сохранился в первоначальном виде, в рукописях.

К 140-летию со дня рождения поэта Государственный литературный музей Купалы организовал специальный выставочный проект. Музей также подписал договоренность о сотрудничестве с Гродненским университетом имени Янки Купалы. Это усовершенствует совместную работу по купаловедению.

20 октября пройдет традиционная научно-практическая конференция "Купаловские чтения".

Наталья Бордиловская о нашем наследии (подробности в видео).


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