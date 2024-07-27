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Первой леди Зимбабве вручили картошку с подворья белорусского лидера
Самый ценный груз, который преодолел более 6 тысяч километров от Минска до Виктории-Фоллс, в Зимбабве доставлен сегодня адресату. Картошка с подворья белорусского лидера вручена первой леди. Это два самых популярных сорта "Першацвет" и "Манифест", которые так понравились Оксилии Мнангагве во время ее визита в Беларусь.
Этот картофель для гастрономического наслаждения, а в ближайшее время в Зимбабве доставят семенной картофель для посадки. Первая леди поблагодарила за подарок и предложила Александру Лукашенко батл высшей пробы.
Кстати, на лидере белорусского женского движения платье в национальном стиле. Создано белорусским дизайнером Егором Кириченко специально для этого визита из ткани, которую подарила первая леди. Оксилия Мнангагва высоко оценила и дизайн, и политический жест.
В Африке работают с друзьями. Из предложений - активно трудиться в медиапространстве. Зимбабве интересна белорусская бытовая техника, продукция легпрогма и косметика для гостиничного бизнеса. Из прозвучавших предложений и создание косметического производства на местном сырье. О поддержке конкретных проектов говорили как на встрече, так и на Международном женском конгрессе женщин Африки, где белоруски почетные гости.
На этой выставке белорусская делегация сможет увидеть локальные продукты, которые мы можем экспортировать в Беларусь. Важный аспект - совместная конференция женщин. Нам необходимо развивать сотрудничество и создавать совместные проекты. Благодаря первой леди эта дружба крепнет.
Встреча состоялась в одном из самых красивых мест планеты и Зимбабве - у водопада Виктория в конгресс-центре крупнейшего отеля Виктории Фоллс, который принимает самых почетных гостей.
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