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Первую белорусскую карету скорой помощи выпустил "МАЗ-Купава"
Для экстренных и неотложных вызовов. Первую именно белорусскую карету скорой помощи выпустил завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава"! До сих пор наши производители переоборудовали в основном российские машины. Каждая должна отвечать определенным нормам, соответствующим классу. В скорых от "Купавы" улучшены некоторые функции. Чтобы не отвлекать внимание водителя, усовершенствовали перегородку между кабиной и медицинским салоном: она минимизирует все побочные шумы. Для бригады медиков отдельный шкаф для кислородных баллонов, складные сиденья и автоматическая ступенька. Отличается авто и наполнением света, ведь сохраняется остекление салона, дополнительно установлен люк для естественного освещения
Еще одно отличие медицинского салона - наливной пол вместо линолеума. Преимущество такого покрытия в том, что оно не боится частых химических обработок.
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