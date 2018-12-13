Первую гибридную операцию на сердце сегодня успешно провели в Беларуси

Новая для нашей страны методика позволяет минимизировать последствия инфаркта. Самое главное - такое хирургическое вмешательство малотравматичное для пациента. В операционной одновременно работали специалисты разного профиля - кардио- и эндоваскулярные хирурги. Манипуляции врачи делают через небольшой разрез между ребер и прокол на шее пациента.

Сегодня в РНПЦ "Кардиология" трудилась интернациональная команда - хирурги из Беларуси, России и США. В течение дня проведут еще одно такое вмешательство. А в дальнейшем гибридные операции будут выполнять регулярно.