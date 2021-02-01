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Первую неделю февраля в Минске будет сопровождать контрастная погода

Первую неделю февраля, по прогнозам синоптиков, будет сопровождать контрастная погода. Стартовала она с настоящего зимнего мороза и гололедицы, а уже в среду и четверг ожидается кратковременное потепление - от нуля до минус 2 градусов.

В конце недели опять похолодает - до 16 градусов со знаком минус. А выходные встретят ясной и морозной погодой - до минус 20.

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